Русские ракеты опять не нанесли удар по главной цели

Вслед за ночной атакой дронов-камикадзе по территории Украины, с утра был нанесен ракетный удар. В условиях строжайшей цензуры, когда власти замалчивают информацию о поражении объектов, а граждан преследуют за раскрытие любых подробностей, можно судить лишь об обрывочных данных с мест. Сегодня поступили сообщения о взрывах в Киеве, Днепропетровске Одессе, Николаеве и ряде областей. Предварительно, поражен ряд энергетических объектов, системы ПВО. В регионах возобновились аварийные отключения света, в Киеве была приостановлена работа метро, задерживается движение поездов.

Украинская сторона традиционно рапортует об успешной работе ПВО. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о 30 ракетах, которые были выпущены шестью «стратегами» Ту-95. Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко добавил, что половина из них была направлена на столицу Украины, якобы все уничтожила ПВО. Однако столичный мэр Виталий Кличко признал поражение «нежилой застройки» в Голосеевском районе. Мэрия также сообщила о взрыве в Днепровском районе. Налицо несогласованность показаний украинских чиновников.

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«Как обычно: Против Киева было выпущено более 15 крылатых ракет, все цели сбиты, заявили в городской военной администрации. А кто сомневается – тому на фронт или в тюрьму», – иронизирует по поводу официальной информации украинских властей экономист Александр Дудчак.

«Те же самые люди, которые «держали Соледар до конца» и ранее сбивали X-22, а потом заявляли, что не могут их сбивать, теперь заявляют, что сбили 15 из 15 ракет при наличии украинских же свидетельств прилета у Киевской ГЭС», – добавляет военный обозреватель Борис Рожин.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко решил объяснить своим последователям, что по Киеву был нанесен удар баллистической ракетой, которую не могут сбить украинские установки. В украинских пабликах обсуждается, что это могли быть и новые ракеты из Ирана. При этом, СБУ вновь призвала не публиковать кадры с результатами ударов и пригрозила за это уголовной ответственностью.

Российский политолог Сергей Марков отмечает, что Россия по-прежнему бережно относится к мирному населению Украины.

«Серия ударов по инфраструктуре Украины естественно, вызывает страх и ненависть населения Украины к России. И руководство России это понимает конечно. И это значит, что задача добиться симпатий населения Украины сейчас снята. Потом может быть она появится. Но сейчас такую задачу отбросили, потому что есть другие более важные задачи. Эту красную черту Россия перешла. Но другую красную черту Россия пока не перешла. По жилым кварталам ударов армия России не наносит. Значит, задачи запугать население Украины у России нет. Для руководства России население Украины пока еще свои, наши. Их стараются уберечь».

А вот военный эксперт Владимир Орлов полагает, что после сообщений о поставках Украине западных танков и самолётов удары должны наноситься уже совсем по иным целям.

«Понимаете, дело тут не в красных линиях, а в политическом принципе. Ситуация, она очень простая. Несмотря на то, что из каждого утюга у нас декларируют, что весь коллективный Запад, НАТО и США ведут войну против России на Украине, ментальная модальность того, что сейчас идет на линии соприкосновения не вышла за рамки обозначенной Путиным специальной военной операции. То есть, политическое руководство киевского режима и его обслуга не рассматривается в качестве законной военной цели. Вот эта вся война, хоть она и называется «специальной военной операцией», ведется исключительно в рамках спарринга на урбанизированном ландшафте с ВСУ ну и разными там формированиями. Сейчас же Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией. Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация. Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги. Вот как политический принцип смениться на нечто подобное, тогда и красные линии будут не нужны», – пишет Орлов.