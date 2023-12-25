Минобороны РФ называет потери ВСУ меньше, чем на Западе: Как это объяснить?

При подсчёте потерь ВСУ российское Минобороны пользуется исключительно подтверждёнными данными, поэтому реальное число раненых и погибших украинских солдат может быть гораздо выше.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Шойгу озвучил количество потерь, почему его цифры всегда ниже данных западных источников? Даже Арестович озвучивает куда больше «загинувших» ВСУшников», – озвучил военкор сообщение из чата.

Подписчик попросил уточнить: это Запад завышает, или Минобороны РФ занижает цифры потерь ВСУ?

«Я же, как российский журналист, не могу сказать, что министерство обороны занижает. Мне кажется, надо ориентироваться на цифры Минобороны.

Почему Запад завышает? Может, они знают что-то больше нас, у них, всё-таки, возможностей больше?

Хотя у нас не так давно один из интернет-исследователей посчитал просто количество некрологов, опубликованных на региональных украинских сайтах, и там цифра тоже больше Министерства обороны.

Минобороны может оперировать исключительно подтверждёнными данными – либо разведка что-то доложила, либо объективный контроль, либо сами собрали эти тела, которые украинское командование побросало. И на основе этого выдают цифру.

Конечно, эта цифра может быть больше. Потому что, во-первых, куча пропавших без вести, которые на самом деле валяются до сих пор по полям. Поэтому в Минобороны, возможно, просто нет данных о всех погибших, а у западных СМИ, может быть, они есть», – попытался объяснить Коц.