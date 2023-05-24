Минобороны РФ опубликовало видео боя с украинскими морскими беспилотниками

Владимир Гладков .  
24.05.2023 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 307
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Минобороны РФ официально подтвердило дневные сообщения военных блогеров об атаке украинскими морскими беспилотниками российского разведывательного корабля «Иван Хурс» недалеко от берегов Турции.

Также ведомство опубликовало кадры боя с беспилотниками ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Минобороны РФ официально подтвердило дневные сообщения военных блогеров об атаке украинскими морскими беспилотниками российского...

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«После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными силами РФ осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», – отмечается в заявлении.

Сообщается, что сегодня в 5 часов 30 минут утра ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

Катера противника были уничтожены огнем российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

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