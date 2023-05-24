Минобороны РФ опубликовало видео боя с украинскими морскими беспилотниками

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Минобороны РФ официально подтвердило дневные сообщения военных блогеров об атаке украинскими морскими беспилотниками российского разведывательного корабля «Иван Хурс» недалеко от берегов Турции.

Также ведомство опубликовало кадры боя с беспилотниками ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными силами РФ осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», – отмечается в заявлении.

Сообщается, что сегодня в 5 часов 30 минут утра ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

Катера противника были уничтожены огнем российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.