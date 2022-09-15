Минобразования Крыма оправдывается за учителя-противника СВО

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Минобразования Крыма проводит служебное расследование в отношении администрации Белогорского техникума, где русский язык и литературу преподавал ярый заукраинец.

В администрации уверяют, что преподаватель еще 1 сентября написал заявление об увольнении и отрабатывал положенные две недели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время преподаватель уволен и сотрудником Белогорского техникума не является. Следует отметить, что за подбор кадров отвечает руководитель учреждения. В отношении директора и администрации данного техникума проводится служебное расследование», — сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Однако свои политические взгляды, судя по социальным сетям, Андрей Белозеров транслировал гораздо раньше двухнедельной отработки, о чем рассказывал студентам техникума. Квалифицировать действия преподавателя будут правоохранительные органы по результатам проверки, которая идет параллельно служебному расследованию.

Напомним, что преподаватель на уроке поставил ученикам песню про «Байрактар» и обещал скорый приход ВСУ. Белозеров поддерживает украинский режим и пропагандирует свои взгляды на уроках. Благо диплом преподавателя украинского языка и литературы позволяет это делать с цитатами Ивана Франко и других украинских классиков.

На русский язык Белозерову пришлось переучиваться уже после 2014 года. В 2015 году он закончил курс повышения квалификации в Крымском институте последипломного образования.