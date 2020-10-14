Миномет «Молот» действует: Небоевые потери ВСУ продолжают расти

14.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне «ООС» в ходе проведения учений по стрельбе из печально известного миномёта украинского производства «Молот» одна из мин взорвалась прямо в стволе, нанеся тяжелые ранения троим ВСУшникам, один из которых скончался.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечается увеличение небоевых потерь ВФУ в зоне ООС. Стали известны обстоятельства очередного происшествия, произошедшего в ходе занятий по боевой подготовке, при выполнении стрельб из печально известного украинского миномёта «Молот».

Так, в ходе занятий с личным составом 503 отдельного батальона морской пехоты на полигоне в районе населённого пункта Предтечино, произошёл разрыв мины в канале ствола миномёта «Молот». Причиной стали нарушение требований безопасности, использование миномета без шнура для безопасной стрельбы и неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил его хранения. В результате, трое боевиков получили тяжелые ранения, один скончался на месте», – сказал офицер.

Напомним, миномёт украинского производства «Молот» печально известен из-за частых случаев детонации мины в стволе, однако украинская армия продолжает использовать опасное для жизни солдат изделие.