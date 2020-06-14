Миномёт «Молот» снова в строю: от разрыва снаряда в стволе погибли ВСУшники

14.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

В ходе обстрела украинским подразделением территории неподкотрольного Киеву посёлка в ЛНР, очередная мина печально известного украинского миномёта «Молот» сдетонировала прямо в орудии, унеся жизни карателей.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Низкое качество украинских минометов «Молот» и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения, в очередной раз привело к «небоевым» потерям среди военнослужащих ВСУ.

13-я мина, нацеленная на жителей Калиновки, стала последней в жизни двоих боевиков, погибших в результате разрыва миномета. Ещё двое – рядовых получили ранения и доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами средней тяжести», – сообщил Осадчий.

Он добавил, что по приказу комбрига, тела погибших были экстренно вывезены в неизвестном направлении, а в докладе вышестоящему командованию об их смерти не упоминается.

«Как правило, персональные данные таких погибших боевиков, можно узнать из материалов уголовных производств, по фактам дезертирства военнослужащих из зоны ООС, которые в ближайшие дни возбудит военная прокуратура Украины», – пояснил представитель оборонного ведомства.

Отметим, что до этого случая ранее сообщалось, что с 2016 года по сей день в ВСУ произошло более сотни разрывов минометов «Молот», в результате чего погибли более 80 украинских боевиков.

Это признавал один из основателей нацбата «Азов» Андрей Билецкий. Он заявлял, что за год от взрыва некачественных украинских минометов «Молот» погибли уже десятки украинских военнослужащих, но командование ВСУ эти случаи списывает на «вражеские обстрелы».

Аналогичные данные озвучивал и депутат Верховной Рады Тарас Пастух.

Однако один из главных лоббистов производства «Молота» Сергей Пашинский, будучи главой комитета Верховной рады по обороне, заявлял, что критика минометов – происки ФСБ.

«Мы живем в состоянии гибридной войны с Россией, и они любую нашу проблему раздувают через российские или свои телеканалы, через всяких, извините меня, журналистов, которые продают свою журналистскую этику. Мы должны сказать, что это было, и что мы как государство должны сделать, чтобы такого больше никогда не повторилось…

Это подрывает нашу обороноспособность. Потому что ФСБшные кликуши в вышиванках кричат, что оружие, которое делает наше государство и дает воинам на фронт, некачественное», – негодовал Пашинский.