Миномет ВСУ нового образца косит своих не хуже «Молота»

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Военнослужащие украинской армии продолжают гибнуть от разрыва миномётов во время испытательных стрельб.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошедшие сутки для украинских боевиков ознаменовались резким увеличением небоевых потерь, которые составили трое погибших, одиннадцать раненых.

Это связано не с ежедневными и рядовыми случаями, вызванными неуставными взаимоотношениями и нарушением требований безопасности, а с намерениями военно-политического руководства Украины дестабилизировать обстановку на Донбассе путем проведения диверсионных действий, а также продолжением поставок в войска вооружения ненадлежащего качества», – заявил Астрахань.

Он напомнил, что с 2016 года в ВСУ произошло более сотни разрывов минометов «Молот», в результате чего погибли более 80 ВСУшников.

«Причиной тому является качество стали, из которой изготавливают миномет «Молот». Стремление сэкономить при производстве стали привело к заметному ухудшению её качества. Аналогичная ситуация сложилась и с миномётами стандартов НАТО, поставляемых в части ССО. Украинские бойцы прекратили их применение из-за опасности погибнуть», – добавил представитель пресс-службы.

Теперь же, по его словам, история с бракованными миномётами продолжается.

«14 апреля в ходе проведения специальных стрельб из минометов, на военном полигоне Ивановка погиб один и восемь украинских боевиков получили тяжелые ранения в результате разрыва мины в канале ствола миномета нового образца, произведённого украинским ВПК для подразделений сил спецопераций. Занятия проводились с «профессионалами» подразделений специального назначения ССО, которые готовили диверсионно-разведывательную группу для провокаций в отношении нашей республики», – рассказал Астрахань.

«Погибшего бойца принято решение похоронить с привлечением значительного количества людей. Командованием ССО отданы указания на погребение подорвавшегося с привлечением к этой церемонии военнослужащих ВСУ в количестве 100 человек, невзирая на карантинные мероприятия в условиях эпидемии», – отметил представитель силового ведомства.