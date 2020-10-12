Минск снова начал морочить голову Москве

12.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Руководство Белоруссии снова запустило старую песню о «многовекторности» и старается максимально «замылить» тему реальной интеграции с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила белорусский политический деятель Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирсалимовой, власть преподносит суверенитет Белоруссии как отказ от сближения с Россией, не объясняя, что дает интеграция в Союзное государство.

«Я, к сожалению, вижу сегодня главную политическую цель – это, во-первых, замыливание союза с Россией, Белоруссии. Вот, мы сделаем все, дескать, все шаги, власть – лишь бы ничего не предпринимать конкретно в отношении союза с Россией. Это раз. И отвлечь внимание от тех сил белорусских… Там действительно больше людей и гораздо больше сил, есть люди, та же РПТС, которая признала Крым…

Мы сказали, что никакие там не боевики, что это гражданская война, что нельзя торговать товарами, которые усугубляют этот конфликт [в Донбассе] и так далее. Сегодня я вижу изнутри – первое, замылить снова союз, оттянуть его максимально, продолжив политику многовекторности.

А что такое политика многовекторности? Суверенитет. Так у нас же суверенитет в Белоруссии изнутри людьми простыми понимается как суверенитет от России. Когда говорят «Мы суверенитетом не торгуем», дескать, вы нам кредиты предоставляете, мы вам рынки предоставляем, но при этом не собираемся с вами объединяться. Вот так это слышится обычными людьми – суверенитет от России», – заявила Мирсалимова.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что продолжение политики многовекторности закончится для Белоруссии страшной катастрофой.