«Закончится катастрофой». В Москве предостерегли Лукашенко от многовекторности

13.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всё ещё пытается проводить политику многовекторности, несмотря даже на то, что в этот раз такой курс может закончиться для его страны страшной катастрофой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня не покидает уверенность, что у Александра Григорьевича зиждется уверенность, что он ещё один кружок многовекторности прокрутит, что он ещё сейчас в наперсточки свои сыграет, и что-то там вымансарит.

Я думаю, что если он это сделает – это будет сама большая глупость в его жизни. Потому что ещё один круг многовекторности будет сделан, ну, в категорически неподходящий момент времени», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что продолжение политики многовекторности закончится для Белоруссии страшной катастрофой.

«Но дело даже не в этом. Вы посмотрите, что такое социально-экономическая система современной Белоруссии? Они играли в многовекторность, прежде всего социальную и политическую. Но играли они на базе той социально-экономической системы, которая многовекторности не соответствовала.

Достаточно посмотреть экономстатистику Белоруссии – структуру экпорта и инвестиционных потоков – чтобы понять, что никакой многовекторности там быть не могло. Какая может быть политическая многовекторность, если вся экономика сориентирована на Россию? И какие были бы результаты этой политической многовекторности, если бы она когда-то была реализована. Результатом была бы экономическая катастрофа», – резюмировал эксперт.