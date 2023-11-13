«Минска-3» не будет. А «Пекин»? – в Киеве не верят Ермаку
Недавнее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что при нынешней власти новых минских соглашений по типу минских не будет – лишь попытка успокоить украинское общество без какой-либо конкретики.
Об этом в эфире канала киевского украинского Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хорошо, «Минска-3» не будет, а «Стамбул» будет? А Вашингтон, а Брюссель? А может Пекин? Хорошо, если не будет договорённостей, которые в своё время формировались в Белоруссии и Турции, то договорённости будут лучше или хуже? Для нас, украинцев, для нашего государства. Я просто иллюстрирую, насколько это заявление для пытливого и критического сознания ни о чём.
Вот, если хочешь сказать что-то конкретное, скажи. Мы будем договариваться только на таких условиях, только с такими посредниками. Или вообще не будем договариваться, будем вести войну до победного конца, и только наша полная и абсолютная победа, признание капитуляции Москвой – это наша цель. «Минска-3 не будет» – окей, о чём это, что это говорит, мы сейчас пытаемся понять», – сказал Бортник.
По его словам, заявление Ермака – технологический приём для снижения градуса «зрады» в украинском обществе.
«Я думаю, это просто попытка успокоить общество, такой технологический трюк, что «зрады» нет, закулисных договорённостей нет, о которых начали писать западные медиа, там, некоторые президенты начали говорить, что ничего не меняется, дальше работаем, как и раньше. Цели прежние, инструменты прежние, задачи прежние. Так, технологический приём», – отметил политолог.
Спасибо!
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