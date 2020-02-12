Минская верхушка обиделась на Кремль – теперь ждёт бесплатный сыр от Китая

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия, не получив от Москвы требуемых скидок на энергоносители, будет сворачивать интеграцию в рамках Союзного государства с Россией и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пользу контактов с Китаем.

Об этом заявил сегодня в эфире радиостанции «Спутник» белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате картельного сговора и использования монополии на наиболее удобные логистические условия, большинство российских компаний отказались отказаться от премии, на чем настаивала белорусская сторона. Для Белоруссии это означает следующее: та часть экономики, которая ориентирована на евразийские рынки, на Российскую Федерацию оказывается в неудобных и неравных условиях. Таким образом, эти сегменты экономики будут деградировать.

Мы увидим очень сильное китайское вхождение сюда. Будут усиливаться те сегменты экономики, которые не ориентированы на Евразийский экономический союз, Союзное государство. Это IT-отрасль, какие-то финансовые институции. Мы увидим дальнейшую диверсификацию белорусской экономики и уменьшение связей внутри ЕАЭС», – сказал Петровский.

Подводя итоги эфира в своем фейсбуке, он уточнил, что Белоруссия «не видит смысла в дальнейшей реализации 31 карты углубленной интеграции с изъятиями по нефти и газу».

«Кадровые назначения в АП говорят о консервативно-мобилизационном сценарии развития Беларуси в ближайшие годы без углубления интеграции с Россией, что вынудит для сохранения промышленности и АПК более интенсивно привлекать КНР как замещающийся ресурс», – написал Петровский.

Накануне Александр Лукашенко провел встречу с экс-замглавы АП Николаем Снопковым, который направляется в Китай в качестве нового посла Белоруссии. Лукашенко заявил, что рассчитывает «на настоящий прорыв» и поставил задачу: «китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями».

Ранее Лукашенко назвал Китай залогом независимости Белоруссии.

Об обратной стороне инвестиций Китая в экономику Белоруссии читайте здесь.