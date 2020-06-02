Минские соглашения развалят Украину – депутат Рады

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство в его сегодняшнем состоянии наполнено недовольными, которые по примеру Донбасса захотят широкой автономии, что приведёт к развалу страны.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила экс-депутат от «Слуги народа» Анна Скороход, ранее исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласна с большинством пунктов Минских соглашений и согласиться не смогу, потому что высшим законом на Украине является Конституция. А многие пункты в Минских соглашениях противоречат. Для меня изменение Конституции недопустимо, поскольку Украина унитарное государство.

Если мы допустим изменение для Донбасса, поверьте, у нас сейчас с такой шаткой ситуацией в стране, когда все чем-то недовольны, каждый хочет быть хозяином и решать сам по себе, может дойти до того, что Украина развалится», – заявила Скороход.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что ключевые посты в системе государственного управления Украины заполонены некомпетентными людьми, что снижает уровень принятия решений и заставляет регионы брать полномочия Центра на себя.