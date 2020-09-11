Минский политолог-майданщик: Верхушка оппозиции нейтрализована

11.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Арестованная белорусская оппозиционерка и один из лидеров антиправительственных протестов Мария Колесникова не представляет серьезной угрозы для власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил симпатизирующий антилукашенковской оппозиции белорусский политолог и сотрудник финасируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» Виталий Карбалевич.

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«Нет необходимости физически избавляться от Марии Колесниковой. От нее не исходит такой угрозы для власти, чтобы предпринимать какие-то радикальные действия. Вполне достаточно посадить ее в тюрьму. В стране прошел этап, когда оппонентов устраняли физически. Власть поняла все минусы этого подхода и усвоила, что есть более простые методы, которые не вызывают такого отрицательного резонанса. Поэтому Колесникову нейтрализовали, как и всех остальных: Бабарико, Тихановского, Власову, Максима Знака и многих других людей», – сказал эксперт.

«Примечательно, что в прокуратуре был определенный саботаж указаний Лукашенко и даже пришлось уволить генпрокурора, – добавил Карбалевич. – Обращаясь к новому прокурору, Лукашенко попросил не сильно обращать внимания на закон, выполняя его указания. Это попытка запугать и мобилизовать работников ведомства. Трудно сказать, что будет дальше, но пока новый прокурор очень рьяно взялся за свою работу».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Колесникова, согласно официальной версии властей, была задержана при попытке незаконно пересечь границу, а по версии оппозиции – после того, как воспротивилась насильственной депортации на Украину и порвала свой паспорт. В настоящее время она арестована как подозреваемая по делу о насильственном захвате власти.

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