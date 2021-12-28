Минский политолог объявил о формировании «коллективного Лукашенко»

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Опубликованный в Белоруссии проект новой конституции, предусматривающей реформу государственного устройства и планируемую утвердить на референдуме в конце февраля, облегчил процедуру импичмента будущего президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил провластный белорусский политолог Петр Петровский.

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Он выразил недовольство тем, что проект вышел очень «компромиссным», так как в нем были сохранены и даже добавлены новые «либеральные нормы».

«Например, добавлено ограничение по президентским срокам, эффективность которого неясна. Я бы мог понять установление верхней возрастной планки для избрания, например, в 75 лет, но президент должен быть стратегической фигурой. Кроме того, максимально облегчена процедура импичмента», – сказал эксперт.

Также он дал свое понимание основной мысли конституционных изменений.

«Перераспределение полномочий направлено на формирование «коллективного Лукашенко», чтобы политические и социально-экономические завоевания были сохранены и после выборов нового главы государства. Назначение премьер-министра и судей становится коллективным. ВНС имеет определяющие функции и выступает гарантом против узурпации власти, особенно посредством уличного насилия», – резюмировал Петровский.

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