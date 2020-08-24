24.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Экономика
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Минский тракторный не смогли поднять на забастовку


Белорусские майданщики, добивающиеся отставки президента Александра Лукашенко, так и не смогли воплотить в жизнь свои угрозы и остановить крупные промышленные предприятия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналистам «Московского комсомольца» рассказал директор Минского тракторного завода Виталий Вовк, рассказавший о своей беседе с руководителем стачкома предприятия Сергеем Дылевским, который вошел в состав так называемого координационного совета белорусской оппозиции

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«Я с ним разговаривал. Чтобы не было этого балагана, сам предложил, чтобы люди, которые ему верят, избрали стачком. Но все этого дело стало понемножечку рассыпаться.  Сначала было 23 человека, потом стало 16», – отметил Вовк.

Он также опроверг слова Дылевского, что с завода вышло четыре тысячи человек и колонной двинулись в центр.

«Мне кажется, что человек не представляет, что такое четыре тысячи человек. У нас в первой смене работает 9 600 человек. На самом деле вышло порядка 500 – 600 человек. Сейчас у нас, как видите, все спокойно», – сказал директор завода.

Также он объяснил, зачем были установлены ограждения.


«Два дня назад тут несколько часов пели, танцевали, кричали, пришли беременные женщины, с малыми детьми, надеялись на провокацию. Но с завода никто не вышел поддержать протестующих. Была попытка снятия государственного флага. Мы не дали этого сделать», – добавил Вовк.

При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что из 650 тысяч рабочих в стране бастуют «всего 360 человек».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, как белорусские майданщики пожаловались, что им не удалось поднять рабочих на всеобщую стачку.

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