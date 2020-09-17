Минскому ОМОНу пришлось защищаться гранатами от агрессивной толпы

17.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешние антиправительственные протесты в Белоруссии с самого начала носили далеко не мирный характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал врач минского ОМОНа.

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Он попросил не называть свое имя, поскольку сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам поступают угрозы.

«Примеры по нашему отряду уже есть. Бойцы номера телефонов меняют, некоторых их родителей «доброжелатели» оскорблениями и угрозами довели до гипертонических кризов», – сказал врач.

Он также ответил на претензии майданщиков, что якобы омоновцы не могли пострадать от мирных «нежных кулачков».

«Кулачки часто далеко не нежные. Мы же все понимаем. Основная масса людей на митингах – мирные, они просто вышли сказать о своей позиции. Но там всегда есть и граждане, которые выходят с другими целями. Их задача – раскачать и обострить ситуацию, а потом — исчезнуть, чтоб под ответный удар попали случайные люди, против которых мы бы ничего и не делали до первого нападения на нас», – подчеркнул медик.

Врач также поделился подробностями, как все начиналось 9 августа.

«Началось со словесного поноса, который лился на сотрудников. А потом демонстрант запрыгнул на автозак со стороны водителя, уцепившись за зеркало. Водитель поехал, пытаясь скинуть его, тот упал. После этого начались крики, что мы убийцы и толпа ломанулась на бойцов. Их окружали, пинали руками-ногами», – вспоминает собеседник издания.

«Тогда впервые и были вынуждены применить светошумовые гранаты – если бы этого не сделали, редкую цепь ОМОНа в том месте просто раздавили бы. Уже летели камни и бутылки. Одна из них попала в лицо бойцу внутренних войск, стоявшему рядом. У парня сломан нос и выбиты зубы», – заявил врач.

Он также уточнил, что в период с 9 по 12 августа только в их отряде серьезно пострадавших было более 20 бойцов.

«Я возил в госпиталь ребят с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями, переломами пальцев и кистей, разорванными связками, которые пришлось зашивать», – рассказал врач.

Кроме того, он объяснил, почему начали задерживать женщин.

«Да, в последнее время женщины активизировались. И ведь была команда их не брать вообще. Так они этим воспользовались и сейчас не только срывают маски с лиц, но и царапают ногтями», – говорит медик.

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