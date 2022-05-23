Минус боец и футболист: Украина продолжает гробить на фронте своих спортсменов

23.05.2022  14:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Спорт, Украина
Новости Украины

Украина продолжает терять спортсменов, отправляя их воевать против российской армии. Так, в Луганской области был ликвидирован бронзовый призер чемпионата мира по панкратиону Александр Одинцов.

О его гибели сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Известно, что 24-летний уроженец Сум Александр Одинцов мобилизовался в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

«Еще в декабре он завоевал медаль на чемпионате Украины, а теперь дрался за победу для нашей страны на поле боя», – говорится в сообщении.

Также стало известно о ликвидации еще одного спортсмена – экс-футболиста львовских «Карпат», «Галичина» Олега Мазура.

«На 27-м году в зоне боевых действий трагически оборвалась жизнь защитника Украины, воспитанника львовских «Карпат», экс-футболиста львовской «Галичины», «Звенигорода», «Лапаевки» и «Рудно» Олега Мазура», – сообщили в Львовской ассоциации футбола.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Мариуполе был ликвидирован львовский неонацист, один из лидеров ультрас футбольного клуба «Карпаты» Богдан Криль по прозвищу «Бодя Пират».

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