Минус ВСУшник и нога – на Луганщине подорвались два украинских карателя

17.10.2021 20:41 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне карательной операции на Донбассе в ходе укрепления своих позиций подорвались на мине двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поспешные решения украинского командования неминуемо привели к небоевым потерям личного состава. Так, в нарушение требований безопасности, сегодня двое боевиков 24 бригады подорвались на своих же боеприпасах при проведении инженерных работ по углублению окопов для военной техники», – говорится в сообщении.

В результате взрыва один украинец скончался на месте. А его сослуживца доставили в Попаснянскую центральную районную больницу и ампутировали левую ногу. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее в Киеве признались, что небоевые потери украинской армии, как при нынешней, так и предыдущей власти превышают боевые.