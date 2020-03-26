Минздрав оставил без денег производителей украинских тестов на коронавирус

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минздрав Украины успешно закупает немецкие тест-системы, в то время как разработавший в два раза дешевле украинские тесты Институт молекулярной биологии и генетики деньги так и не получил и был вынужден отправить своих сотрудников в вынужденный отпуск за свой счёт.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины, клинический иммунолог Сергей Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В СМИ появилась публикация о том, что сотрудников института, который занимался то ли вакцины, то ли теста, то ли того и другого от коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск, правда ли это?» – спросил ведущий канала политолог Даниил Богатырёв.

«Это соответствует действительности, сегодня на заседании Кабмина были приняты ряд решений, посмотрим, как они будут воплощены в жизнь, – заявил Кравченко. – В чём там дело? Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины… они в оперативном порядке разработали тест-системы для проведения ПЦР-диагностики путём полимеразной цепной реакции. Мало того, эти тесты в два раза дешевле, чем западные аналоги, которые сейчас используются».

«В очередной раз «промутил», извините за выражение, свои шахер-махеры Центр общественного здравоохранения МОЗ Украины, на базе которого находится вирусологическая лаборатория, куда и передаются все образцы для исследования, для подтверждения достоверности коронавирусной инфекции.

Так вот, Центр общественного здравоохранения успешно закупает немецкие тест-системы, которые в два раза дороже отечественного аналога, а Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины деньги так и не получил и был вынужден отправить своих сотрудников в вынужденный отпуск за свой счёт. Но посмотрим», – рассказал эксперт.

«Ни для кого не секрет, что Центр общественного здравоохранения Минздрава Украины – это коррупционная клоака, через которую за последние пять лет с момента его создания были освоены сотни миллионов технической помощи США, европейских государств, международных финансовых институтов, никто не удивляется, на самом-то деле», – добавил Кравченко.