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Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш не стал комментировать публикацию The New York Times о том, что теракты на газопроводах совершила некая «проукраинская группировка», и лишь рассмеялся в ответ на соответствующую просьбу.

Никто ни на Западе, ни в России, ни в Китае к этой информации серьёзно не относится, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Публикация в The New York Times о взрывах на «Северных потоках» – это скоординированный вброс в СМИ, заявил 8 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры “потоков” и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», – добавил Песков.

Уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» является полезным для Европы. Об этом 8 марта заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

«Если «Северный поток-2» прекратит свое существование, это будет выгодно Европе, так как сведет на нет стремление России доминировать и сделать зависимой от себя Западную Европу», – сказал он, отказавшись обсуждать версии теракта.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя публикацию The New York Times о возможной причастности «проукраинских диверсантов» к подрыву «Северных потоков», призвал не спешить с выводами. Он не исключил, что речь идет об «операции под ложным флагом», цель которой – обвинить украинские власти. Писториус подчеркнул, что на основе гипотетических данных нельзя принимать никаких решений, и нужно продолжить поставки оружия Киеву.

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан и вовсе высмеяла версию New York Times, намекнув на причастность к теракту администрации США.

«Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением “проукраинской группировки” внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов “Северный поток”. Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: «Группировка называется администрацией Байдена?», – написала дипломат 9 марта в Твиттер.

Эмоциональнее других отреагировал на вброшенную американцами версию российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Как-то активно начали брехать что попало про взрывы на газопроводах. Видимо, кому-то в Вашингтоне не хочется сесть в тюрьму за этот теракт. Сюжет очень напоминает историю с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Видимо, то же мудачье организовало и так же бездарно вляпались, как и с сенатором Берни Сандерсом», – написал бизнесмен 9 марта в своём Телеграм-канале.

Как сообщал «ПолитНавигатор», согласно расследованию авторитетного журналиста американского издания New Yorker, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, мины под «Северные потоки» заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а в сентябре их активировали норвежские военные. При этом теракт был осуществлён по личной команде Джо Байдена.