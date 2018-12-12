«Мир ушел вперед, а Украина деградировала» – украинский эксперт

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство уничтожило практически весь доставшийся в наследство от СССР промышленный потенциал и вынудило ценных специалистов уехать из страны, чтобы работать на благо России.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «PolitWera» высказал украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



«Политика, которая проводится последние пять лет – это форсированная деиндустриализация. Национал-патриоты много и красиво рассказывают про замученных в Голодомор крестьян, что у них отбирали, чтобы строить эти заводы. Но не меньшим идиотизмом является профукать тот промышленный потенциал, который позволял в 1990-м году держать Украине 5% мирового промышленного производства. А теперь и половины процента нет. Мир ушел вперед, а Украина деградировала.

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Около трети николаевских корабелов сегодня благополучно работают в России, Южной Корее и других странах. У нас спохватились, что у Украины нет флота. Так а кто его строить будет? Вы сделали все, чтобы те люди, которые способны строить корабли, в том числе боевые, собрали вещи, снялись с насиженных мест и уехали в тот же Комсомольск-на-Амуре, Калининград или Северодвинск. Государство сделало все, чтобы люди так поступили. Ну и кто от этого выиграл? Я думаю, что Россия, поскольку появляются кадры, способные реализовывать кораблестроительную программу. Так на кого, спрашивается, работает нынешняя власть?», – задает риторический вопрос эксперт.

Напомним, как ранее заявил депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Михаил Головко, Украину распродают с молотка, уничтожая стратегические предприятия и само государство.