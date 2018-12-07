Украину продают за копейки: в областях с военным положением начался тотальный грабёж

07.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Враги распродают страну с молотка, уничтожается государство и стратегические предприятия Украины.

Об этом в стенах украинского парламента заявил депутат ВО «Свобода» Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы увидели полную несостоятельность сегодняшней власти что-то изменить, а они тихо наблюдают, как «Нафтогаз» грабит украинское общество, украинцев, наворовывая в свои карманы, переводя деньги миллиардами на счета своих родственников за границу. В то же время газ собственной добычи составляет 60 долларов, они населению продают его 8500, а для промышленности 15 000 гривен. Это, конечно, уничтожение нашего государства, нашей экономики.

Они сегодня молчат о том, как Фонд госимущества и его руководитель Трубаров (практически сепаратист) осуществляет тотальную распродажу за бесценок стратегических предприятий, таких как «Центрэнерго», как Одесский припортовый завод, как «Сумыэнерго», Облэнерго, «Одессаоблэнерго» и так далее.

Недавно в Чернигове продали комбинат «Северский», 25 процентов государственных акций которых оценили в более 2 миллионов, за 38 тысяч гривен, практически за копейки. Такой тотальный грабеж происходит как раз в тех областях, где и введено военное положение», – возмутился Головко.

В подтверждение своих слов нардеп привёл пример из Николаева, где в понедельник состоялся аукцион.

«Продали стратегическое предприятие для нашего государства «Океан» – судоремонтный завод, цена которому более 6 миллиардов, за 120 млн грн. А знаете, кому продали? Как раз приближенным лицам Российской Федерации. Аукцион проводила дочь замминистра вооруженных сил ЛНР – террористической организации.

Где СБУ, где прокуратура, где правительство? Почему Гройсман этого не видит? Сегодня реально уничтожается наше государство, уничтожают стратегические предприятия. Как в свое время нефтеперерабатывающую отрасль, сейчас уничтожают химическую отрасль, металлургию, и конечно же судостроение и так далее» – заявил свободовец.

«Я как свободовец заявляю: давайте вводить санкции против российского бизнеса. Мы инициируем этот процесс, мы призываем вас поддержать, подавать списки всех бизнесменов, банкиров, российского капитала, их олигархов, которые сегодня контролируют капитал в нашей стране, которые скупают стратегические предприятия и их уничтожают. Мы должны дать бой, это будут санкции, это будет реальное военное положение против агрессора и врага!» – призвал «коллег» Михаил Головко.