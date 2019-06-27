Мира не будет: Обмен пленными оказался украинским предвыборным спектаклем

27.06.2019, Донецк, Михаил Рябов

Разрекламированные в СМИ переговоры в Минске украинского политика Виктора Медведчука с руководством ЛДНР, по итогам которых республики Донбасса должны передать Киеву четырех осужденных за военные преступления, – отнюдь не предвестник наступления мира, а банальная пиар-акция партии Медведчука с прицелом на выборы в Верховную Раду.

Об этом в своем блоге рассуждает донецкий военкор Денис Григорюк, поясняя, что в пользу этой версии говорит нервная реакция украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что освобождение заключенных не согласовывалось с ним Медведчуком.

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«Всё-таки мира не будет. Всё это лишь игра отдельных украинских политиков. Мирные инициативы Медведчука – пиар-ход перед выборами в Верховную Раду. Это не домысли, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

То есть, человек без полномочий договорился с республиками Донбасса об обмене, с целью показать электорату на Украине, что они действительно партия за жизнь. К слову, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил во время оглашения результатов переговоров в Минске, что именно с подачи партии «За жизнь», а не по инициативе официального Киева, будет проходить грядущий обмен.

Зеленский зол. Климкин его игнорирует, Медведчук – самовольничает, а шоумен – не у дел. Может ли реакция президента Украины повлиять на обмен? Вполне.

И, учитывая, что происходит сейчас в Донбассе, я имею в виду обострение на фронте, то вполне всё логично. Медведчук использует свои козыри для прохода в парламент, а армия, подчиняющаяся президенту, проводит политику государства – то есть, война», – констатирует военкор.