Мирное время закончилось. Почему контролю над вооружениями больше нет места на планете

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Проголосованное Госдумой РФ решение о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) была неизбежной.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН этом Дмитрий Тренин.

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Он назвал денонсацию «чистой формальностью», поскольку РФ приостановила участие в договоре еще в 2007 году, ссылаясь на нарушения со стороны восточноевропейских стран и на неучастие в нем прибалтийских государств.

«Отмирание договорной основы российско-западного контроля над вооружениями — тренд начала XXI века. За два десятилетия были сданы в архив по инициативе США договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. Недавно РФ приостановила действие ДСНВ. Но можно сказать, что по своей сути контроль над вооружениями — это феномен мирного времени. А сейчас, по словам президента Владимира Путина, Запад ведет против России настоящую войну. У нее есть свои законы и ограничения, но очевидно, что контролю над вооружениями на ней нет места. Конечно, все войны когда-то заканчиваются — миром либо перемирием», – пишет Тренин в «Коммерсанте».

Он сомневается, что контроль над вооружениями вернется после окончания войны на Украине.

«Во-первых, идущая сейчас «горячая» война — не изолированный конфликт, а часть войны гибридной, которая, вероятно, будет длиться еще долго, прежде чем на востоке Европы установится новое геополитическое равновесие. Во-вторых, гибридная война Запада против РФ развивается параллельно усиливающемуся противостоянию США и Китая и укреплению российско-китайского взаимодействия. Между этими процессами существует не только тесная связь, но и определенная зависимость. В-третьих, американо-китайское противостояние, как и противоборство коллективного Запада и России, суть отражение основного противоречия современности — между сокращающимся, но еще существенным доминированием Запада и стремлением большинства народов незападных цивилизаций к свободному, самостоятельному развитию. Количество крупных мировых игроков и сложность отношений между ними, таким образом, гораздо больше, чем во времена холодной войны», – отмечает аналитик.

По его словам, СССР на рубеже 1970-х годов фактически воспринял американскую концепцию контроля над вооружениями и в дальнейшем пытался обеспечить свои интересы, действуя в ее рамках.

«Однако односторонний выход США из бессрочных, но, как оказалось, не вечных договоров, а также история с ДОВСЕ наглядно демонстрируют ущербность такого подхода. История украинского кризиса (начиная с поддержки США Майдана и свержения законного правительства страны и далее — от печальной судьбы Минских договоренностей до использования Украины в качестве инструмента борьбы с РФ) заставляет задуматься о том, что представляет собой сегодня стратегическая стабильность, каковы пределы ядерного сдерживания и какими средствами можно обеспечить безопасность государства. Вполне логично в этих условиях, что участие Москвы во всей системе международных институтов и соглашений поставлено на аудит. Выход из ДОВСЕ — первый и самый легкий шаг», – резюмирует Тренин.