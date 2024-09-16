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Бывший госсекретарь США Майк Помпео, занимавший свою должность при президенте Дональде Трампе, отреагировал восклицанием «О, Господи» на просьбу изложить свой «мирный план для Украины».

Это произошло на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна быть сущность и значение победы Украины и Европы. Также необходимо понять, что значит поражение России. Безусловно, мы говорим еще и про Китай, и про Иран, про другие театры действий. Необходимо, чтобы мир воспринял это так: хорошие дядьки собрались вместе в очень сложных обстоятельствах и противостояли агрессии, которую развязал Путин против Украины», – путанно объяснил Помпео.

Он считает необходимым возобновить написанную им в бытность главой Госдепа «Крымскую декларацию», которая предусматривает отказ от отмены антироссийских санкций до тех пор пока Россия не передаст Крым Украине.

Напомним, что в июле Помпео и лоббист Дэвид Урбан опубликовали в The Wall Street Journal статью, озаглавленную «Мирный план Трампа для Украины». Там говорилось, что Трамп в случае победы выделит Украине 500 миллиардов долларов. Однако на прошлой неделе кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил совсем другой «мирный план Трампа». Есть версия, что статью Помпео проплатил украинский олигарх Виктор Пинчук. Они давно связаны черед компанию «Киевстар». Кстати, «Ялтинская европейская стратегия» тоже финансируется Пинчуком.