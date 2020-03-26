Миром правит паника: Глобальная рецессия грозит превратиться в депрессию

26.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Ограничительные меры, принятые в мире из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса, грозят непрогнозируемыми последствиями для мировой экономики.

Об этом в «Известиях» пишет бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам, экс-замминистра финансов Дмитрий Панкин.

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«Мир переходит к глобальному кризису, который захватывает все страны. Он не похож на своих предшественников. Если виновником кризиса 2008 года был раздутый финансовый сектор, то сейчас первопричина — сокращение спроса и капиталовложений в реальном секторе мировой экономики. Введенные в разных странах вынужденные меры по ограничению передвижения людей и блокированию хозяйственной деятельности нанесли серьезный удар по инвестиционной активности во всем мире», – пишет Панкин.

По его мнению, точка невозврата в необратимости кризиса пока еще не пройдена, а самы решающим станет ближайший месяц.

«Если получится снять ограничения на хозяйственную деятельность и восстановить товарооборот, то удастся избежать худшего сценария. В противном случае, к сегодняшним мерам может добавиться массовое закрытие производственных предприятий. И тогда цепная реакция может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям», – считает финансист.

При этом пока, указывает автор, «миром правит паника».

«Если оптимистичный сценарий не сбудется, то мир увидит массу рисков, связанных с тем, что госзапасы не бесконечны, а на финансовый сектор давит тяжесть необслуживаемых кредитов и соответственно нехватка ликвидности. Будем надеяться, что мировая рецессия не перерастет в мировую депрессию», – резюмирует Панкин.

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