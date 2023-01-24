Миронов предложил не распространять пенсионную реформу на граждан новых регионов РФ

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Партия «Справедливая Россия» предлагает разрешить гражданам новых регионов РФ выходить на пенсию в 55 и 60 лет, как это было в России до проведения пенсионной реформы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что до вступления в состав России мужчины уходили на пенсию в 60 лет, женщины – в 55, как было и у нас до 2018 года. В Запорожской и Херсонской областях и мужчины, и женщины уходили на пенсию в 60 лет. В этой связи мы считаем, что люди которые сейчас проголосовали за вхождение в состав России и фактически находятся на передовой, наверное, заслуживают того, чтобы для них оставить совестливую норму выхода на пенсию: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет», – сказал Миронов.