Мирошник объяснил, как Киев пытается выгородить себя за теракты в Крыму и Донбассе

09.09.2021 13:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Зарегистрированное Верховной радой обращение в Совбез ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями – это попытка Киева сыграть на опережение, пока Украину саму не признали террористическим государством.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постановление Верховной рады, связанное с обращением в ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями – это не смех, это стремление, то есть – всяк другого мнит уродом, это желание указать пальцем – кто громче всех кричит «держи вора», – считает Мирошник.

«В Крыму ФСБ зафиксировала теракт, взрыв на газовой магистрали. Я могу вспомнить, что только в этом году на территории ЛНР было как минимум 2 или 3 подрыва аналогичных магистральных газопроводов. Постоянно под обстрелами находятся инфраструктурные точки, такие как энергоснабжения, водоснабжения. Донецкая фильтровальная станция, она регулярно обстреливается», – рассказал Мирошник.

«Украина с начала 2014 года и по сей день целенаправленно нарушает правила ведения войны, то есть истребление – это военное преступление, когда людей лишают воды, света, газа – это истребление, и за это не наступает амнистия. В Римском статуте – это значится отдельным пунктом, и Украина, пытаясь принять это постановление, обратиться к ООН, она пытается выгородить себя в том, что они совершают теракты на территории Крыма, они совершают теракты на территории ЛНР и ДНР, они всячески издеваются над людьми, именно над мирными жителями.

То есть война войной, когда военные воюют против военных, но когда Украина становится государством, которое официально поддерживает, готовит эти теракты, которые направлены на то, чтобы погибли мирные люди, для того, чтобы они остались без средств к существованию, без средств обеспечения, то это называется государство-террорист. Государство, которое готовит, причём при помощи иностранных советников, готовит на Яворовском полигоне, на полигоне «Азова», они готовят войска спецопераций.

Эти войска спецопераций выполняют именно такие функции, подрывая инфраструктурные вещи, стараясь нагадить тем людям, которые и так восьмой год живут в состоянии войны. То есть ваше государство, ваши военные, они выполняют именно эту функцию», – добавил представитель ЛНР.

«Вы воюете с мирными, вы воюете с детьми, вы обстреливаете школы, вы подрываете газопроводы. Вот чем занимается сегодня Украина, за что она будет наказана, и будет обязательно нести ответственность», – заключил Мирошник.