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09.11.2021 17:41
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Мирошник: «Почему мы должны умирать за российский бизнес?»

Новости УкраиныНесмотря на восемь лет войны и продолжающиеся убийства жителей Донбасса, Россия продолжает продавать Украине...

Несмотря на восемь лет войны и продолжающиеся убийства жителей Донбасса, Россия продолжает продавать Украине ГСМ и другие энергоресурсы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас отключили поставки электроэнергии Украине. Но коксовый уголь идёт, ГСМ – 40% обеспечивается из России и Белоруссии. То есть все танки ездят на российской горючке, всё что прилетает к нам – привезено на российском ГСМ. Руководитель «Белнефтехима» говорит: «У нас далеко не меньше ведутся поставки из Белоруссии на территорию Украины», – отметил Мирошник.

«Я понимаю – бизнес. Я за то, чтобы все зарабатывали. Но почему мы должны умирать за это? Скоро будет восемь лет, как начался шабаш на Майдане. И до сих пор мы не включили рычаги, которые без войны могли бы остановить это», – сказал луганский политик.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв поинтересовался, чем занимаются депутаты Госдумы РФ, которые перед осенними выборами приезжали в Донбасс.

«Они ещё помнят о том, что они говорили, зачем приезжали? Я понимаю, что она только начала работать, но я всё жду, чтобы в Государственной думе РФ стала действовать постоянная комиссия по Донбассу, чтобы этот вопрос не отпускали. Там наши сограждане, там наши соотечественники, русские люди разных национальностей. Мы обязаны им. И я считаю, что депутаты Госдумы могли бы себя проявить в соответствии с ожиданиями избирателей Донбасса», – потребовал Соловьёв.

Мирошник подчеркнул, что продолжающиеся поставки энергоресурсов на Украину – не единственная проблема для Донбасса, созданная со стороны России.

«Огромное количество проблем. Мы считаем, что «как-то неудобно об этом говорить». Но граница как существовала, так и существует между ЛДНР с РФ. И по жесткости она круче, чем граница между Россией и Украиной. То есть в Косово между Албанией нет границы, а между ЛДНР и Россией есть. И причём превосходящая по своим требованиям, таможенным тарифам. Это ко многим вопрос, потому что восемь лет – это огромный срок. И он даром не проходит», – возмутился Мирошник.

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