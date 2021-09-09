ВСУ никогда не прекратят обстрелы Донбасса при Зеленском – эксперты

Украина, устраивающая ежедневные обстрелы Донбасса, де-факто уже вышла из Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил работающий в Донецке военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Обстрелы продолжаются ежедневно. Не было ни дня, чтобы ВСУ не обстреливали территорию республик. То, что Киев говорит о выходе из Минских соглашений – они давным-давно вышли, только забыли расписаться под документом.

Каждый выпущенный снаряд в сторону мирных городов республики или гибель и ранения мирных жителей, а также военных, означает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. Мы фиксируем сотни и тысячи нарушений за короткие сроки», – подчеркнул Руденко.