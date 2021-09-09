ВСУ никогда не прекратят обстрелы Донбасса при Зеленском – эксперты

ВСУ никогда не прекратят обстрелы Донбасса при Зеленском – экспертыНовости Украины
Украина, устраивающая ежедневные обстрелы Донбасса, де-факто уже вышла из Минских соглашений.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил работающий в Донецке военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обстрелы продолжаются ежедневно. Не было ни дня, чтобы ВСУ не обстреливали территорию республик. То, что Киев говорит о выходе из Минских соглашений – они давным-давно вышли, только забыли расписаться под документом.
Каждый выпущенный снаряд в сторону мирных городов республики или гибель и ранения мирных жителей, а также военных, означает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. Мы фиксируем сотни и тысячи нарушений за короткие сроки», – подчеркнул Руденко.
В свою очередь, киевский журналист Владимир Скачко добавил, что обстрелы мирных граждан ЛДНР осуществляются Киевом, чтобы подтвердить свою преданность Западу и получить подачки.
«Кровавый, милитаристский всхлип украинской армии на Донбассе осуществлён для того, чтобы подтвердить: «Мы боремся с Россией и готовы с ней бороться. Дайте нам денег».
«Дайте денег» – константа современной Украины, и она не меняется в зависимости от того, кто у власти в Киеве, клоун или кондитер», – заключил Скачко.
Напомним, накануне в ходе обстрела со стороны ВСУ Донецка двое мирных жителей получили осколочные ранения.
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