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09.09.2021 21:14 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУ никогда не прекратят обстрелы Донбасса при Зеленском – эксперты

Новости УкраиныУкраина, устраивающая ежедневные обстрелы Донбасса, де-факто уже вышла из Минских соглашений. Об этом в...

Украина, устраивающая ежедневные обстрелы Донбасса, де-факто уже вышла из Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил работающий в Донецке военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрелы продолжаются ежедневно. Не было ни дня, чтобы ВСУ не обстреливали территорию республик. То, что Киев говорит о выходе из Минских соглашений – они давным-давно вышли, только забыли расписаться под документом.

Каждый выпущенный снаряд в сторону мирных городов республики или гибель и ранения мирных жителей, а также военных, означает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. Мы фиксируем сотни и тысячи нарушений за короткие сроки», – подчеркнул Руденко.

В свою очередь, киевский журналист Владимир Скачко добавил, что обстрелы мирных граждан ЛДНР осуществляются Киевом, чтобы подтвердить свою преданность Западу и получить подачки.

«Кровавый, милитаристский всхлип украинской армии на Донбассе осуществлён для того, чтобы подтвердить: «Мы боремся с Россией и готовы с ней бороться. Дайте нам денег».

«Дайте денег» – константа современной Украины, и она не меняется в зависимости от того, кто у власти в Киеве, клоун или кондитер», – заключил Скачко.

Напомним, накануне в ходе обстрела со стороны ВСУ Донецка двое мирных жителей получили осколочные ранения.

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