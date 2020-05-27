Мировые лидеры наломали дров с коронавирусом – эпидемиолог

27.05.2020, Москва, Олег Кравцов

В рамках борьбы с эпидемией заболевания COVID-19 России не стоило вводить тотальный карантин.

Об этом «Комсомольской правде» заявил известный в Иркутске врач-эпидемиолог, сотрудник кафедры Медакадемии эпидемиологии и микробиологии Юрий Лысанов.

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По его словам, феномен города Саянск, где, несмотря на отказ от жесткого карантина, в данное время нет случаев коронавирусной инфекции, может объясняться ранее приобретенным коллективным иммунитетом, стратегию которого практикуют сегодня в Швеции.

«Хотя Швецию сейчас критикуют за рост заболеваний и смертности. Шведы действительно допустили ошибки – например, не учли, что в домах престарелых работают мигранты с почасовой оплатой. Не желая терять деньги, они выходили на работу с недомоганием, и в итоге статистика смертности пожилых пошла вверх.

Но шведская модель, основанная на выработке коллективного иммунитета, мне кажется более разумной, чем все остальные. Там даже не видят смысла тестировать население и предпочитают тратить эти деньги на поддержку экономики. Кстати, и в России некоторые ведущие эпидемиологи предлагали что-то подобное. Например, открыть детсады и школы, так как легче переносящие вирус дети – важный элемент в иммунизации всего населения. Предлагалось защитить и изолировать только пожилых людей», – говорит врач.

Правда, он убежден, что шведскую модель ни за что и никогда не признают правильной.

«Мировые лидеры на волне всеобщей истерики испугались, что их обвинят в бездействии. И наломали дров. Маски. Перчатки. Пропуска. Теперь психологически все это трудно отыграть назад», – считает Лысанов.