Мишустин нанес сокрушительный удар по нефтепереработке в Белоруссии

26.05.2020, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о приостановке ввоза импортного топлива на территорию России до 1 октября 2020 года.

Эта мера имеет целью сохранение рабочих мест на российских НПЗ и направлена, главным образом, против импорта белорусского топлива, который в апреле вырос в 200 раз по сравнению со всем прошлым годом.

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В апреле Россия поставила железнодорожным транспортом из Белоруссии 40,1 тыс. тонн бензина, тогда как в 2019 году – всего 200 тонн.

Основной причиной такого резкого роста в международном ценовом агентстве Argus называют низкую стоимость оптовых партий белорусского бензина – в апреле она была минимум на 500 рублей за тонну ниже, чем российское топливо.

«Владельцы некоторых сетей АЗС в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива на оптовом рынке после ослабления карантинных мер», – отмечается в материалах Argus. (За время карантина объем потребления нефтепродуктов на АЗС России из-за режима самоизоляции снизился на 40-50%.)

Запрет на экспорт в России нанесет серьезный удар по белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. По сообщениям «Белнефтехима», экспорт нефтепродуктов в первом квартале 2020 года составил $921,2 млн, или 44,2% к соответствующему периоду прошлого года. Переработка нефти на белорусских НПЗ («Нафтан» и Мозырский НПЗ) в I квартале 2020 года снизилась на 40,6% до 2,76 млн тонн.

На этом фоне возросшие поставки на российский рынок, который для белорусских производителей оказался более маржинальным, чем европейский, были единственным путем к спасению отрасли. Особенно если учесть, что с украинского рынка российские производители белорусских вытеснили.

Публицист Иван Лизан отмечает, что это не первая регуляторная мера в отношениях между союзными государствами. Избежать их, по его мнению, возможно только путем более углубленной интеграции.

«Пока у двух государств – России и Белоруссии – не будет единой системы налогообложения, правительства продолжат отделять свои рынки друг от друга с помощью различных ограничений. И никакие временные договорённости не смогут изменить главного: дружба дружбой, а табачок врозь», – написал Лизан в своем телеграм-канале.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписать так называемую 31-ю карту по интеграции с Россией, которая предусматривала создание единого эмиссионного центра и унификацию налогового законодательства.