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Новости Украины

Если миссия МАГАТЭ всё-таки доберётся на Запорожскую АЭС, может случиться очень крупный международный скандал с Украиной в главной роли.

Об этом в эфире на телеканале «Звезда» заявила доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ, профессор РАНХиГС при Президенте РФ Наталья Харитонова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле МАГАТЭ — это организация главная цель которой является контроль процесса перехода мирного атома на военный. Кстати, МАГАТЭ не может давать политических оценок. Она только должна контролировать безопасность станции и выявить тебя факторы, которые на эту безопасность влияют. Это их прямой функционал», – сказала она.

Ведущий поинтересовался. Безопасно ли сейчас на ЗАЭС.

«Безусловно, нет. Есть точка зрения, и я, наверное, с ней соглашусь, что есть ряд интересантов, которые в том числе входят в управляющий совет МАГАТЭ, которые не хотят, чтобы они туда доехали. И поэтому обстрелы совпадают с датами. Дело в том, что есть факты, говорящие о том, что Украина планировала обзавестись ядерным оружием, и что действительно есть у этих реакторов специальные механизмы, механики, которые позволяли бы накапливать в реакторах либо плутоний, либо другие элементы, на основе которых можно делать ядерное оружие. И если МАГАТЭ это обнаружит, это будет скандал очень серьёзный», – сказала профессор.

Также она высказала надежды на то, чем в идеале должна закончится миссия МАГАТЭ.

«В идеале, чтобы по итогам этой миссии, если она вдруг состоится все-таки, это чтобы было сформировано украинское ядерное досье и передано в Совет Безопасности ООН», – резюмировала Харитонова.