Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

29.07.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате постановки помех подразделением радиоэлектронной борьбы ВСУ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла беспилотный летательный аппарат, осуществлявший контроль за соблюдением сторонами Минских договорённостей в зоне конфликта.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«26 июля в районе населённого пункта Весёлая Долина в 4-х км юго-восточнее Артёмовска, вследствие воздействия средствами постановки помех 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ, наблюдателями СММ ОБСЕ утерян контроль над своим беспилотным летательным аппаратом, осуществлявшим контроль выполнения Минских договорённостей», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства предположил, что по всей видимости командир 20-го батальона, получив 26 июля строгий выговор за обнаружение беспилотником ОБСЕ техники в Авдеевке, сразу исправился, приложил все усилия и подавил каналы управления БПЛА СММ под Артёмовском.

«По данным разведки ДНР, в районе Весёлой Долины сосредоточено одно из танковых подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – добавил Эдуард Басурин.

Он также отметил, что военнослужащие 30-й бригады ВСУ активно мешают наблюдателям в поисках БПЛА, не пуская в район возможного падения, ссылаясь на минную опасность.

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