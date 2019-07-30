Мистический страх перед Киевом заставляет банду «Зе» действовать напролом

30.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что мэр Киева Виталий Кличко перестал контролировать ситуацию в столице, является началом масштабной операции Владимира Зеленского по тотальной зачистке украинской столицы от любых политических конкурентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам кажется, что это – атака на городского главу? Нет, эта операция будет иметь несколько задач. Они хотят убрать Кличко – это раз.

Они хотят взять под контроль столицу, это очень важно, потому что все основные мероприятия, митинги, майданы и всё прочее, будет происходить в столице.

Но здесь есть ещё один момент – он трижды сказал о каких-то смотрящих. Я думаю, что речь идёт о смотрящем, которого, как правило, называли последние несколько лет – это Вадим Столар, который оказался в списке у Медведчука.

Я думаю, что эта операция будет связана и с дискредитацией Кличко, и с дискредитацией Медведчука, и с дискредитацией Столара – это будет большая операция, которая нужна Зеленскому для укрепления своей власти», – отметил эксперт.

По его мнению, успех данной операции настолько важен Владимиру Зеленскому, что президент Украины готов пойти на многое для достижения свое цели.

«Поэтому они готовы напрямую атаковать Кличко, несмотря на то, что он всемирно известный боксёр. Они понимают, какова цена этого вопроса, и им столица нужна как воздух.

Они очень боятся, что олигархи, которые попали вне парламента, не сидят, рыдают и плачут. У них есть достаточные финансовые и информационные ресурсы, и в случае, если по ним начнут очень серьёзно топтаться, то, конечно, они будут сопротивляться. И сопротивляться они будут в столице. Поэтому атака будет, однозначно, и на Кличко, и на Медведчука», – резюмировал Килинкаров.