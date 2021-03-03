Триумф галицаев: Репрессии продолжать! Киевляне молчат – их всё устраивает!

04.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

У здания комитетов Верховной Рады Украины в понедельник прошла акция, участники которой требовали не допустить любых смягчений норм дискриминационного в отношении русскоязычных граждан закона о языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этот день Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассматривал законопроекты «Слуг народа» №№ 4638и 4638-2. Первый в январе зарегистрировала группа депутатов, в том числе депутаты Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Брагарь и другие. Он предусматривает полную отмену ответственности за нарушение закона о языке в сфере услуг, то есть если его примут, предпринимателей, которые общаются с клиентами не на украинском, не будут штрафовать.

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Второй законопроект в феврале внесли председатель гуманитарного комитета Никита Потураев, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и другие. Этот проект переносит репрессивные меры на полтора года. Сторонники этого проекта мотивировали его необходимость тем, что в период пандемии на предпринимателей нельзя налагать дополнительное бремя в виде штрафов еще и за «мовный закон».

Акция, организатором которой выступило сообщество «Мова объединяет», была немногочисленной и имела «предупредительный характер». Организаторы обещают, что, если законопроекты дойдут до голосования, они выведут на улицы гораздо больше людей.

«Это предупреждение – тут, под комитетом, и в зале. Но если все-таки законопроект будет вынесен под купол, то нам придется максимально мобилизовать людей – так, как мы сделали в прошлом году. И в прошлом году мы остановили несколько покушений на украинский язык. Остановим и теперь», – заявил организатор – печально известный выходец из Галичины депутат Владимир Вятрович.

По его словам, «мовный» закон нравится всем, даже предпринимателям которых штрафуют – ведь никто не протестует против него.

«Кому нужны эти изменения? Есть ли такие люди? Я вот сколько хожу по Киеву, я никогда не видел акций людей, которым это не нравится. Я не видел, чтобы кто-то вышел с плакатами, чтобы кто-то вышел на улицу защитить себя от своеволия, которое якобы провоцирует этот закон. Нет такого. Это ложь», – заявил Владимир Вятрович.

(На самом деле, все неугодные режиму акции давно разгоняются подконтрольными СБУ или МВД боевиками радикальных группировок, – прим. ред.), а их организаторы могут быть в любой момент брошены за решетку по обвинению в работе на «государство-агрессор» – Россию.

Собравшиеся скандировали «Руки геть вид мовы!» и «Нет «Русской весне!» и держали в руках плакаты «У вас было 29 лет переходного периода!», «Мова – наша безопасность!», «Руки прочь от мовы!» и пр.