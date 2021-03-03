04.03.2021, Братислава, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил, что пообещал президенту России Владимиру Путину Закарпатскую область Украины в обмен на поставки вакцины «Спутник V».

Об этом Матович заявил в эфире «Radio Expres», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе интервью, корреспондент отметил, что руководство Словакии долгое время вело переговоры с Россией насчет поставок вакцины, и в итоге было достигнуто положительное решение. Но есть вопрос – что же такое пообещала Братислава Москве.

«Закарпатскую Украину», – ответил Матович, уточнив, что это – шутка.

«Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», – пояснил словацкий премьер.

Украинский МИД крайне болезненно воспринял подобную шутку. Киевские дипломаты вызвали словацкого посла и выразили ему протест, а также потребовали от Братиславы официальных извинений.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и такими, что негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», – заявили в МИД.

Произошедшее прокомментировал глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров. По его словам, даже самые слабые страны Европы теперь не воспринимают суверенитет Украины всерьёз.

«Наша территориальная целостность уже так достала европейских лидеров, что становится для них объектом политического стёба… Шутки шутками, но это значит, что Киеву нельзя бесконечно привлекать Европу к решению своих проблем, при этом, самому не делая реальных шагов к компромиссу. На наши проблемы в итоге просто наплюют», – написал Азаров на своей странице в Facebook.