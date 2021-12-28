Митинг в поддержку допрошенного по делу о подрыве газопровода провели в Крыму

Массовый несанкционированный митинг провели в минувшую пятницу единомышленники 33-летнего жителя Старого Крыма Наримана Аметова. Он утверждает, что 17 декабря был задержан и допрошен на причастность к делу о подрыве газопровода под Симферополем (ранее ФСБ обнародовала запись, на которой другие фигуранты дела признались, что совершили диверсию по заданию, полученному на Украине, – подрывную операцию проводило Главное управление разведки Украины при помощи актива запрещенного меджлиса).

Аметов теперь утверждает, что в ходе допроса его подвергали пыткам, а затем почему-то отпустили на свободу, потребовав сохранять молчание. Однако он отказался, это и послужило поводом для манифестации, а также направления жалоб в МВД и записи целого ряда «видеообращений старейшин» с требованием расследовать инцидент. «Лучше бы они убили меня, потому что я буду рассказывать обо всем, что происходит», — пообещал Аметов собравшимся.

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