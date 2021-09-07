Взорвавшие газопровод в Крыму диверсанты дали признательные показания

07.09.2021 12:33 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Задержанные по подозрению в диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания.

Видеозапись, на которой двое подозреваемых рассказали, как они совершали преступление, опубликовала ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из задержанных, который представляется Ахтемовым Асаном, признался, что получил задание в Херсоне, где ему провели инструктаж.

«Приехав в Херсон, я пошел в «Макдональдс», где ко мне подсел человек в красных кроссовках, красной кепке и назвал себя Саидом… Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу в селе Перевальном… они нам показали взрывное устройство, рассказали про него, как им пользоваться. Показывал Сергей, Саида не было в комнате в это момент вместе с Азизом. Из пакета он достал. Он объяснил, что это кумулятивный снаряд и что он должен пробить эту трубу, должно хватить силы, чтобы пробить эту трубу», – заявил Ахтемов.

Как именно он получил взрывчатку на видео не говорится, но Асан подчеркивает, что оно было спрятано в сыре.

«Пришло сообщение, что нужно вспороть этот сыр, и там внутри находится взрывное устройство. Аккуратно его достать и где-либо спрятать, а сыр выбросить. Я достал это устройство, спрятал его в гараже по месту жительства в старой хлебнице. Мы пошли вдвоем к этой трубе, я взял нож и выкопал ямку, глубиной где-то 15 сантиметров. Как раз устройство было на уровне земли. Положив устройство, я рукой присыпал землей и мы уехали. После того, как мы уехали, устройство должно было сработать в течение четырех-пяти часов. Позже я был на работе, часов в 12 дня мне позвонил Саид и сказал: «Все сработало», вспоминает террорист.

Напомним, по данным ФСБ, взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо человек, среди которых первый замглавы запрещенного в России Меджлиса Нариман Джелялов.