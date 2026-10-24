Такие акции, как запланированный на 26 октября митинг саакашистов в Тбилиси, не повлияют в целом на текущий статус-кво, поэтому протесты пора выводить далеко за рамки грузинской столицы.

Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» [признан нежелательной организацией в РФ] заявил бывший соратник Саакашвили, председатель партии «Федералисты» Гига Бокерия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни мы в моей партии, ни альянс в целом, ни многие другие участники протестов не верят, что демонстрации в Тбилиси, даже очень масштабные, способны изменить текущий статус-кво. У нас были огромные протесты, и они не смогли достичь конечной цели — сменить правительство и вернуть Грузию на путь свободы и построения свободной республики. И это показывает, что, как и во многих других случаях, больших толп недостаточно для смены таких режимов, как у нас здесь, в Грузии. Что нам нужно и, я верю, в целом грузинской общественности — это распространение протеста за пределы городской интеллигенции столицы, которая была его опорой. Очень важно воодушевить их, но нам нужно вывести протест далеко за рамки этого слоя общества», – подстрекал саакашист.

«Грузинское общество должно мобилизовать огромный протест по всей стране, во всех социальных группах и структурах, достаточный для подрыва репрессивного режима правительства, точно так же как мы сделали это 36 лет назад против российского коммунистического режима, когда режим формально был цел, но не мог эффективно управлять», – вещал Бокерия.

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