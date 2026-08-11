«Грузинская мечта» будет вынуждена сближаться с Москвой. Или получит переворот
Ираклий Кобахидзе, глава грузинского правительства, сделал на прошлой неделе несколько громких антизападных заявлений, обрушившись на либеральную оппозицию и назвав посольство США главным организатором беспорядков 2024 года. Затем его слова – уже с критикой НАТО – повторили мэр Тбилиси и другие чиновники.
Причины такого демарша и нынешнюю ситуацию в стране раскрыл для «ПолитНавигатора» грузинский политик и политэкономист Темур Пипия.
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Как это понимать? Ведь еще недавно власти Грузии наоборот делали реверансы в адрес американцев. Может, в Вашингтоне просто проигнорировали сигналы, и теперь в Тбилиси решили поругать янки и Запад?
Противоречивые заявления лидеров «Грузинской мечты» – это результат их шаткого положения вообще. Им чем дальше, тем труднее становится удержать власть.
Дело в том, что ухудшается социальный фон в Грузии. Часть общества, которая поддерживает правящую партию, сокращается. Уменьшается количество людей, готовых открыто защищать «Мечту» в баталиях и в будущем политическом кризисе, который неминуемо наступит.
Что касается заявлений премьера и мэра Тбилиси, то я оцениваю их положительно и даже очень доволен оценкой деятельности Саакашвили и всей оппозиции. Ираклий Кобахидзе очень хорошо проанализировал их компрадорский характер, назвав их антигосударственной платформой, за которой угадывается Запад.
Вторая часть заявления Кобахидзе также положительная, так как он сказал о недопустимости раздувании русофобии, в том числе, и с точки зрения экономических интересов Грузии, когда имели место провокации и нападения на российских туристов. Правительство, по его словам, не допустит ущемления прав иностранных гостей. И по моим данным возбуждено уголовное дело и против тех, кто в социальных сетях вбросил соответствующую информацию и контент для того, чтобы вызвать в российском обществе антипатию и отрицательные ожидания в связи с поездкой в Грузию.
Этим заявлением Кобахидзе «Грузинская мечта» на данном этапе возвратилась в нормальное русло и пытается стабилизировать своё положение на внешнеполитическом треке. И есть перспектива, что процесс нейтрализации прозападной оппозиции, активно начатый еще до парламентских выборов 2024 года, а потом приостановленный, может быть возобновлён правящей партией.
Дело в том, что Конституционный суд рассматривает вопрос запрета Единого национального движения Саакашвили и еще двух партий.
Кроме этого, многими положительно восприняты слова Кобахидзе о том, что правительство не допустит откровенную информационную войну против государственных интересов Грузии, которую мы наблюдаем в прозападных СМИ.
Такая активизация правящей партии связана с тем, что 2028-й год приближается, а с ним и новые парламентские выборы, а сейчас у «Грузинской мечты» нет той поддержки, что была два года назад. И сейчас ей будет трудно удержать власть. И главным фактором является социальное положение, которое ухудшается. И тут гарантия того, что прозападный право-либеральный реванш не произойдёт, кроется не в правильных заявлениях, а в исправлении социально-экономической политики правительства.
А есть ли у «Грузинской мечты» союзники в деле противостояния этой угрозе?
Фактор, который будет помогать прозападным либеральным силам, – это отсутствие конструктивной оппозиции, которая так же бы защищала государственные интересы Грузии. И такого естественного союзника у «Грузинской мечты» нет, и она осталась один на один с сильной прозападной фрондой, которая взяла на вооружение социальную тематику и с ней идет и атакует со всей мощью.
И в этом есть вина самой правящей партии, которая зачистила политическое поле от таких сил, оказавшись единственной на Олимпе.
Можно ли сказать, что готовится почва для геополитического поворота Грузии в сторону России?
У Тбилиси не остаётся другого выхода, и дальше это будет очевиднее, так как либеральная прозападная оппозиция готовит майдан, если конституционным путём не сможет прийти к власти. Последние месяцы специально подогревается русофобия в Грузии, и это чувствуется. Мощные либеральные СМИ работают активно, чтобы подготовить народ к «цветной революции». И сейчас время работает в целом не на «Грузинскую мечту».
У правящей партии сейчас нет позиции во внешней политике, и альтернативу они не представляют. А вот у их противников есть позиция, и они говорят открыто чего они хотят.
В том-то диссонанс и заключается, что «Грузинская мечта» записала в Конституцию, что страна должна интегрироваться в евроатлантические структуры и повторяет эту мантру, хотя Евросоюз и США отвергают её как партнёра. И целая информационная война сейчас идёт между Брюсселем и Тбилиси. И на этом фоне официальный прозападный курс выглядит очень смешно.
Конечно, такая ситуация даёт дополнительный плюс прозападной оппозиции. А у «Грузинской мечты» не остаётся ничего другого, как искать способ стабилизации социально-экономической обстановки и интегрироваться в Евразийское пространство, а ЕАЭС — это в первую очередь Россия.
Есть определённое сближение с КНР на стратегическом уровне, но Китай далеко и не может повлиять и исправить тяжёлую ситуацию, которая у нас сложилась. Другое дело Россия, так как она рядом, и мы имели с ней отношения последние сотни лет, наработаны алгоритмы взаимодействия, и они будут работать быстро и эффективнее, чем алгоритмы, которые еще надо выработать в отношениях с КНР.
И без России, без восстановления нормальных отношений с перспективой выхода на стратегическое экономическое и политическое сотрудничество Грузия будет по-прежнему находиться в конвульсиях и испытывать постоянные политические кризисы.
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