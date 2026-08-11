«Грузинская мечта» будет вынуждена сближаться с Москвой. Или получит переворот

Ираклий Кобахидзе, глава грузинского правительства, сделал на прошлой неделе несколько громких антизападных заявлений, обрушившись на либеральную оппозицию и назвав посольство США главным организатором беспорядков 2024 года. Затем его слова – уже с критикой НАТО – повторили мэр Тбилиси и другие чиновники.

Причины такого демарша и нынешнюю ситуацию в стране раскрыл для «ПолитНавигатора» грузинский политик и политэкономист Темур Пипия.

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Как это понимать? Ведь еще недавно власти Грузии наоборот делали реверансы в адрес американцев. Может, в Вашингтоне просто проигнорировали сигналы, и теперь в Тбилиси решили поругать янки и Запад?

Противоречивые заявления лидеров «Грузинской мечты» – это результат их шаткого положения вообще. Им чем дальше, тем труднее становится удержать власть. Дело в том, что ухудшается социальный фон в Грузии. Часть общества, которая поддерживает правящую партию, сокращается. Уменьшается количество людей, готовых открыто защищать «Мечту» в баталиях и в будущем политическом кризисе, который неминуемо наступит. Что касается заявлений премьера и мэра Тбилиси, то я оцениваю их положительно и даже очень доволен оценкой деятельности Саакашвили и всей оппозиции. Ираклий Кобахидзе очень хорошо проанализировал их компрадорский характер, назвав их антигосударственной платформой, за которой угадывается Запад. Вторая часть заявления Кобахидзе также положительная, так как он сказал о недопустимости раздувании русофобии, в том числе, и с точки зрения экономических интересов Грузии, когда имели место провокации и нападения на российских туристов. Правительство, по его словам, не допустит ущемления прав иностранных гостей. И по моим данным возбуждено уголовное дело и против тех, кто в социальных сетях вбросил соответствующую информацию и контент для того, чтобы вызвать в российском обществе антипатию и отрицательные ожидания в связи с поездкой в Грузию. Этим заявлением Кобахидзе «Грузинская мечта» на данном этапе возвратилась в нормальное русло и пытается стабилизировать своё положение на внешнеполитическом треке. И есть перспектива, что процесс нейтрализации прозападной оппозиции, активно начатый еще до парламентских выборов 2024 года, а потом приостановленный, может быть возобновлён правящей партией. Дело в том, что Конституционный суд рассматривает вопрос запрета Единого национального движения Саакашвили и еще двух партий. Кроме этого, многими положительно восприняты слова Кобахидзе о том, что правительство не допустит откровенную информационную войну против государственных интересов Грузии, которую мы наблюдаем в прозападных СМИ. Такая активизация правящей партии связана с тем, что 2028-й год приближается, а с ним и новые парламентские выборы, а сейчас у «Грузинской мечты» нет той поддержки, что была два года назад. И сейчас ей будет трудно удержать власть. И главным фактором является социальное положение, которое ухудшается. И тут гарантия того, что прозападный право-либеральный реванш не произойдёт, кроется не в правильных заявлениях, а в исправлении социально-экономической политики правительства.

А есть ли у «Грузинской мечты» союзники в деле противостояния этой угрозе?

Фактор, который будет помогать прозападным либеральным силам, – это отсутствие конструктивной оппозиции, которая так же бы защищала государственные интересы Грузии. И такого естественного союзника у «Грузинской мечты» нет, и она осталась один на один с сильной прозападной фрондой, которая взяла на вооружение социальную тематику и с ней идет и атакует со всей мощью. И в этом есть вина самой правящей партии, которая зачистила политическое поле от таких сил, оказавшись единственной на Олимпе.

Можно ли сказать, что готовится почва для геополитического поворота Грузии в сторону России?