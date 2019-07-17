17.07.2019,   Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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В России не оказалось ни одного военнопленного украинца

Российская Федерация не собирается отпускать на свободу или обменивать военнопленных, поскольку таковых в РФ нет.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«В переговорах на тему обмена пленными и заключенными настораживает то, что Киев фактически сваливает в одну кучу людей, удерживаемых в России и в Донбассе. Москва не собирается отпускать на Украину пленных, потому что у нас их нет. Если в Киеве этого не понимают, обмена не будет. Складывается впечатление, что все заявления украинских властей на эту тему являются частью предвыборной кампании «Слуги народа», а не результатом желания вернуть своих граждан на родину», – сказал Жарихин.

Напомним, на днях в Киеве ожидали освобождение под залог обвиняемого в госизмене главреда агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Большую вероятность его выхода на свободу ранее подтверждала пресс-служба украинского генпрокурора. Интересно, что 17 июля в Москве должен состояться суд по делу моряков ВМСУ, задержанных возле Керченского пролива.

Поэтому предполагавшееся освобождение Вышинского выглядело как результат непубличных договоренностей между Киевом и Москвой с последующей передачей на Украину части экипажей катеров ВМСУ. Однако затем под явно надуманным предлогом заседание суда по делу Вышинского было перенесено на 19 июля.

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