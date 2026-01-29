«Мёрзнуть в блэкаутах будут наши внуки» – украинцам уготовили вечное военное прозябание

Проблемы Киева и других украинских городов никак не повлияли на переговорную позицию Зеленского и его подельников, настроенных на вечную войну.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смертей в Киеве уже может быть множество. Потому что по составу людей, оставшихся в этих холодных скотомогильниках многоэтажек – это в основном пенсионеры, женщины, старики, у которых нет возможности сесть и уехать куда-то, как Кличко рекомендовал. Эти люди как раз и будут ходить в эти нужники, в дырку в земле. Как вы оцениваете, этот фактор вообще как-то повлиял на переговорные позиции?», – спросил ведущий.

«Нет. В том-то и дело, что не повлиял, к сожалению. Российская сторона была уверена, что уничтожение украинской энергетики приведет к бунту на Украине, что народ потребует от Зеленского остановить войну. А Зеленский не ориентируется на собственный народ. Зеленского интересы собственного народа, его беды, его несчастья, абсолютно не волнуют. Его волнует именно то, что о нем думают в европейских столицах», – сказал Бондаренко.