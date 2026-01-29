«Мёрзнуть в блэкаутах будут наши внуки» – украинцам уготовили вечное военное прозябание

Вадим Москаленко.  
29.01.2026 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проблемы Киева и других украинских городов никак не повлияли на переговорную позицию Зеленского и его подельников, настроенных на вечную войну.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблемы Киева и других украинских городов никак не повлияли на переговорную позицию Зеленского и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Смертей в Киеве уже может быть множество. Потому что по составу людей, оставшихся в этих холодных скотомогильниках многоэтажек – это в основном пенсионеры, женщины, старики, у которых нет возможности сесть и уехать куда-то, как Кличко рекомендовал. Эти люди как раз и будут ходить в эти нужники, в дырку в земле. Как вы оцениваете, этот фактор вообще как-то повлиял на переговорные позиции?», – спросил ведущий.

«Нет. В том-то и дело, что не повлиял, к сожалению. Российская сторона была уверена, что уничтожение украинской энергетики приведет к бунту на Украине, что народ потребует от Зеленского остановить войну.

А Зеленский не ориентируется на собственный народ. Зеленского интересы собственного народа, его беды, его несчастья, абсолютно не волнуют. Его волнует именно то, что о нем думают в европейских столицах», – сказал Бондаренко.

«Это концепция, которая говорит о том, что мы должны воевать с Россией вечно. Что вечная война с Россией – это наш удел, что это наше призвание, это наша национальная идея.

Вот эта партия войны, она сегодня имеет доступ ко всем СМИ. Именно эта партия войны сейчас заявляет о том, что чем больше мы убьем сейчас русских, тем меньше убивать останется нашим детям и правнукам.

Именно эта партия войны выставляет как раз план – каждый день не менее 50 тысяч убитых русских. Тут мы говорим о мире или мы говорим о том, что мы должны убивать каждый день 50 тысяч?

Именно эта партия говорит, что мы должны готовиться к блэкаутам, которые будут переживать и наши дети, и наши внуки. То есть это вечная война», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить