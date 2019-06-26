26.06.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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«Мне будет не хватать братьев-украинцев в ПАСЕ» – Толстой

Россия готова к диалогу с Украиной, но хотела бы выстраивать его не с вассальным, а свободным от внешнего влияния государством.

Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, отвечая на вопрос об угрозах Украины покинуть ПАСЕ.

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«Мы веками сосуществовали рядом, как один народ, у нас крепкие родственные связи. Я считаю сегодняшние разногласия временными и вызванными исключительно политической обстановкой в сегодняшней Украине. Я очень хочу пожелать украинцам настоящей незалежности, истинной свободы в принятии решений, а не той, лживой и предательской, за которую стоял майдан. Мы и сейчас готовы к диалогу, но куда более правильным и конструктивным будет выстраивать отношения не с вассальным, а со свободным государством. Если честно, мне будет не хватать братьев-украинцев, если они покинут ПАСЕ», – сказал Толстой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после снятия в ПАСЕ санкций с России украинская делегация, включая ее руководство, обвинила организацию в предательстве и пригрозила выходом из ПАСЕ.

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