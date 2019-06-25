Украинская делегация собралась на выход из ПАСЕ

25.06.2019

Украинская делегация может приостановить свое участие в работе ПАСЕ после возвращении полномочий делегации Российской Федерации.

За это, сообщает «Европейская правда», выступает большинство членов украинской делегации, включая ее руководство.

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«Я не вижу основания продолжать работу в этом органе после того, как ПАСЕ отошла от базовых ценностей и поддалась на финансовый шантаж русских», – заявил глава делегации Владимир Арьев.

Отмечается, что не менее категорично настроен заместитель главы делегации Сергей Соболев.

В свою очередь член делегации, экс-глава информационного отдела «Правого сектора» Борислав Береза сообщил, что украинская сторона попытается обжаловать решение ПАСЕ.

«Но зная настроения Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменным», – написал Береза в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с делегации России, которые были введены по требованию Украины из-за событий в 2014 году в Крыму.

При этом МИД Украины в своем официальном заявлении объявил, что ПАСЕ потеряла свой авторитет.