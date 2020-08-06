06.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

«Мне его жаль» – Лукашенко вынес приговор президенту «Володе»


Президент Украины Владимир Зеленский может подать в отставку и покинуть свой пост, не дожидаясь конца каденции.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Володя может. Он по характеру такой, хотя он умница и, думаю, не сделает этого, но может», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что президентами не становятся, а рождаются, и дал понять, что не верит в президентские перспективы Зеленского.

«Володя хороший. Мне его жаль. Он попал, как кур в ощип. Не вам объяснять, какая ситуация в Украине, что ему досталось Он неглупый человек, хоть и из другой сферы…

Он человек приземленный. Но он никогда с этим не сталкивался. А надо действия совершать и результат давать в Украине сейчас. А этого результата нет и быть не может быстрого. И вы начинаете его оценивать…


Результата не будет, потому что время очень спрессовано. У него не хватит времени. Если бы была спокойная ситуация и можно было бы развиваться, у него был фундамент, база, на которой он встал и продолжал строить украинский дом. А у него ничего нет и времени нет», – подытожил Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть