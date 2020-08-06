«Мне его жаль» – Лукашенко вынес приговор президенту «Володе»

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский может подать в отставку и покинуть свой пост, не дожидаясь конца каденции.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Володя может. Он по характеру такой, хотя он умница и, думаю, не сделает этого, но может», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что президентами не становятся, а рождаются, и дал понять, что не верит в президентские перспективы Зеленского.

«Володя хороший. Мне его жаль. Он попал, как кур в ощип. Не вам объяснять, какая ситуация в Украине, что ему досталось Он неглупый человек, хоть и из другой сферы…

Он человек приземленный. Но он никогда с этим не сталкивался. А надо действия совершать и результат давать в Украине сейчас. А этого результата нет и быть не может быстрого. И вы начинаете его оценивать…

Результата не будет, потому что время очень спрессовано. У него не хватит времени. Если бы была спокойная ситуация и можно было бы развиваться, у него был фундамент, база, на которой он встал и продолжал строить украинский дом. А у него ничего нет и времени нет», – подытожил Лукашенко.