«Мне теперь снятся кошмары»: потерявший на Украине глаз американский наемник

Анатолий Лапин.  
01.08.2023 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Американский наемник Роман Джио, примкнувший к ВСУ, едва не отправился на тот свет в боях в зоне СВО и теперь не может воплотить в жизнь свою мечту – стать пожарным.

Об этом он рассказал в сюжете финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский наемник Роман Джио, примкнувший к ВСУ, едва не отправился на тот свет в...

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Все произошло 14 февраля, броневик, на котором ехал Джио, был обстрелян, а сам наемник выжил, лишившись глаза.

«Я не мог поверить, что потерял глаз. Я учился в школе, чтобы стать пожарным, и ничего не получится. У меня никогда не будет такой возможности», – жалуется он.

Примечательно, что в ВСУ он был официально принят в качестве медика, но ранение получил во время штурмовых действий – его с командой отправили «уничтожить российский окоп».

«Мы добрались до русских, до тех позиций, с которых собирались атаковать. И наш наводчик начинает вести огонь по позициям. И когда он начинает огонь, сразу говорит: «Я вижу свет с левой стороны». И свет, который он увидел, – это была ракета», – говорит Джио.

Он хвастается, что готов был покончить с собой.

«Я всегда носил с собой три патрона, потому что, если будет очень плохо и нас схватят, я возьму пустой магазин, заряжу три пули, а потом застрелюсь сам, потому что не могу позволить, чтобы меня схватили в плен», – сказал наемник.

Вернувшись в родную Калифорнию, он прошел курс реабилитации, что не очень ему помогло.

«Я просыпаюсь в постели и чувствую запах белого фосфора или слышу крик», – добавил Джио.

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