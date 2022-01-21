«Мне страшно говорить, владея цифрами» – депутат Рады о состоянии ВСУ

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Новости Украины

Материальная база ВСУ находится в катастрофическом состоянии, и улучшений не предвидится, а потому приходиться надеяться только на поддержку западных партнёров.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-глава Львовской ОГА, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние два года зарплата военнослужащих выросла насколько? Ни насколько. Дизельного топлива от плана прошлого года насколько закуплено? На 29% от потребности. Контрактная армия насколько на сегодняшний день укомплектована? Мне страшно об этом говорить, владея этими цифрами. Государственный оборонный заказ срывается на протяжении трёх лет. Это то, что делает сегодняшняя власть, репрезентируя Украину. И на что нам сегодня приходится надеяться? Нам нужно надеяться на помощь наших союзников, потому что у нас другого выбора нет. Посмотрите, как звучит риторика: Западный мир, для которого действительно Украина важна, говорит – у вас проблемы, давайте готовиться решать эти проблемы. С другой стороны, Кремль говорит – мы ни на кого нападать не будем, мы ни на кого нападать не будем. И что в этой ситуации говорит Зеленский? А Зеленский говорит – никто на нас нападать не будет, я еду встречаться с Путиным, потому что я знаю, о чём с ним договариваться», – возмущался Синютка.

«Если Зеленский определился, что для него важны эти ценности, то, я убеждён, что для украинцев, которые стояли на майдане, которые отстаивают демократию, во всяком случае, точно для меня, важны совершено другие ценности. И мы точно будем отстаивать эти ценности. В этой студии звучит вопрос: «Пойдёт ли Путин на вторжение?» – он уже пошёл на вторжение! Он пошёл на вторжение в 2014 году, и его ни на одну минуту не прекращал. Пойдёт ли он дальше, зависит от нас», – истерил депутат.

Напомним, ранее один из лидеров украинских нацистов Андрей Билецкий пожаловался, что ВСУ испытывают катастрофический дефицит боеприпасов.