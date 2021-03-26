Мнение Донбасса опасно для Украины – СНБО

26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Используя топоним Донбасс, Украина рискует моментально очутиться в нарративах Российской Федерации.

Об этом в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы начинаем использовать словосочетание «Донбасс», мы сразу находимся в нарративах РФ. Согласно нашим документа, которые действуют в нашей стране, у нас нет такого географического словосочетания как «Донбасс». У нас есть Донецкая, Луганская область и другие области, есть АР Крым, город Севастополь и город Киев – вот такой админтерр устройство в нашей стране», – заявил секретарь Совбеза.

«Начинаем использовать словосочетание «Донбасс», а потом российская пропаганда говорит «народ Донбасса», «мнение Донбасса», «а вы разговариваете с Донбассом», понимаете? Это очень опасная вещь», – предостерёг Данилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее секретарь СНБО в ходе одного из форумов заявил, что слово Донбасс – «выдумка российской пропаганды».