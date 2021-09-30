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30.09.2021 10:59 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Турция
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Мнение: «Эрдогану не удалось понравиться Байдену. Пришлось ехать к Путину»

Президенту Турции Реджеп Эрдоган очень хотел встретиться с американским лидером Джо Байденом, поэтому на...

Президенту Турции Реджеп Эрдоган очень хотел встретиться с американским лидером Джо Байденом, поэтому на Генассамблее ООН позволил себе выступить с антироссийской речью, но в итоге пришлось приехать в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог-востоковед Каринэ Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден отказался от встречи с Эрдоганом, и Эрдоган был очень расстроен этим фактом. Он хотел понравиться, он все сказал про Крым, про то, какая плохая Россия. Я не исключаю, что они предварительно (я имею в виду это Владимир Владимирович и Реджеп Тайипович), например, договорились, очевидно совершенно, это видно было. Видимо, даже до того, предварительно, о поставках газа, потому что в декабре истекает контракт на восемь миллиардов кубометров поставок российского газа в Турцию, и он может быть возобновлен по стабильной и, возможно, не самой высокой цене. Это очевидно. То есть российская сторона здесь пошла навстречу. Но все «ай-я-яй» российская сторона как-то бессловесно высказывает турецкой стороне», – заявила Геворгян.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Сочи, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

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